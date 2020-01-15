هل يمكن تشكيل تحالف دولي ضد إيران؟

اتهمت السعودية إيران بانتهاك السيادة العراقية، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل لإلزام إيران باحترام سيادة الدول في الشرق الأوسط والكف عن زعزعة أمن المنطقة، ودان مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، ما وصفه بـ"الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، وذلك باستهداف قاعدتين عسكريتين توجد فيهما قوات التحالف الدولي.

فهل هذه بمثابة دعوة إلى تشكيل تحالف دولي ضد إيران؟ وهل فشلت جهود الوساطة بين السعودية وإيران؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفي:

"المملكه ومنذ زمن طويل تنبه العالم إلى أن إيران تشكل خطورة على استقرار المنطقة، وعدم استقرار المنطقة يؤثر على أمن العالم كله، لا سيما فيما ما يتعلق بالطاقة، التي هي سر قوة الصناعة في العالم كله، فالمملكة تدعو وتكرر إلى أن إيران نظام يعتمد على العدوانية وعلى عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام، وهي في الآونة الأخيرة أثبتت أنها أكثر خطورة، وخطورتها على كل شيء حولها، حتى على الشعب الايراني المغلوب على أمره، وما حدث في الاسبوع الماضي يُعد عدوان إيراني على سيادة بلد كامل السيادة، وهو العراق".

وتابع آل زلفي قائلاً: "إذا كان لإيران خصومة مع الولايات المتحدة، فعليها مواجهة أمريكا على الأرض الإيرانية، أما أن يكون العراق مسرحا لتصفية الحسابات أو لتحقيق آمال وطموحات إيرانية، فالمملكة تقف مع العراق وشعبه وسيادته وتاريخه وثقافته، وتقف بالضد من كل من يحاول الإعتداء على العراق، كما تقوم به إيران اليوم، والتي تقوم به فعلا عبر أتباعها في العراق، والذين ليسوا بقليلين، ويحملون صوتا مرتفعا وسلاحا فتاكا ويمولون من إيران".

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون