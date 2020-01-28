خبير عسكري يتوقع قيام الولايات المتحدة بالرد على قصف سفارتها في بغداد

فتحت الحكومة تحقيقا بحادث قصف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، في الوقت الذي نفت فيه الفصائل المسلحة العراقية مسؤولياتها عن عمليات القصف تلك، فيما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة العراقية للالتزام بحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، مؤكدا أن الوضع الأمني لا يزال متوتّراً وما زالت الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران تشكّل تهديدًا لذلك سنبقى يقظين.

فهل تستطيع الحكومة العراقية ضمان أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية؟ وهل من رد ستقوم به الولايات المتحدة ضد الجهات المتهمة بعمليات إطلاق الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري سرمد البياتي:

"الحكومة العراقية وبمعاونة قوات التحالف الدولي، يجب أن تمتلك المعدات اللازمة لحماية السفارات والبعثات الأجنبية، وهي فعلا تمتلك مثل هذا المعدات، وقد عثرت الحكومة على منصات إطلاق الصواريخ، لكن من المستغرب عدم قدرتها على إلقاء القبض على منفذي عملية إطلاق الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية."

وتابع البياتي قائلا، "هناك بعض الفصائل المنشقة عن الفصائل الرئيسية، ربما تكون هي من لها يد في تلك العمليات، ومع ذلك فإن الجهات المسؤولة يجب أن تعلم من أين تطلق الصواريخ وهم يعرفون ذلك."

وأضاف البياتي قائلا: "هناك من يريد تأجيج الوضع بين الولايات المتحدة وتلك الفصائل، ودفع الولايات للرد، وقد تقوم الولايات المتحدة باستهداف الفصائل المسلحة قريبا."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون