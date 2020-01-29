خبير استراتيجي: الولايات المتحدة تضغط على العراق لتمرير صفقة القرن

كما أوقف التحالف بقيادة الولايات المتحدة تدريب قوات البيشمركة والقوات المسلحة العراقية كجزء من التدابير الأمنية التي اتخذتها لحماية أفرادها على الأرض.
فكيف سيؤثر ذلك على قدرات الجيش العراق في محاربة الإرهاب؟ ولماذا علقت الولايات المتحدة تجهيز القوات الأمنية العراقية بالأسلحة؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي:
"إن هذا الأمر متوقع بسبب عدم قيام الحكومة العراقية بتنويع مصادر تسليح الجيش، في ظل عالم متغير وأقطاب متعددة، فأكيد ستكون هناك مشكلة بهذا الخصوص."
وتابع الهاشمي قائلا، "الرئيس ترامب سبق وأن هدد بمنع تزويد العراق بالأسلحة، في ظل وجود مشكلة في السلاح الجوي العراقي، الذي يعتمد على طائرات "إف 16"، فإذا ما رفضت الولايات المتحدة تجهيزها بقطع الغيار، فإنها ستكون خارج الخدمة."
وأضاف الهاشمي بالقول، "إن هذا التعليق يعد أحد الأساليب الضاغطة التي تستخدمها الولايات المتحدة، وذلك لأمرين اثنين، الأول البقاء في العراق، والثاني لتمرير "صفقة القرن"."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
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