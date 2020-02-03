هل يعمل العراق على تهيئة أجواء انسحاب القوات الأمريكية؟

اتفق رئيس أركان الجيش العراقي، يوم أمس الأحد، مع رئيس بعثة "الناتو" في العراق الجنرال جيني كاردينيا على توسعة نشاط البعثة "التدريبية والاستشارية" في المرحلة المقبلة.

وناقش الطرفان عددا من النقاط المهمة؛ أبرزها إعادة تقييم عمل حلف الناتو خلال الفترة الماضية، وتنظيم واستئناف عمله في العراق.

وأكد رئيس أركان الجيش العراقي - وفقا للبيان - حرصه على تقديم الدعم والحماية لفريق الناتو في حال الاتفاق على استئناف عمله كبعثة تدريبية استشارية.

فهل يعمل العراق على ملء فراغ انسحاب القوات الأمريكية من بعض مناطق العراق؟ وهل حلف "الناتو" يعمل بمعزل عن القوات الأمريكية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي مؤيد الجحيشي:

"سبق وأن طلب ترامب من حلف "الناتو" ملء فراغ انسحاب القوات الأمريكية من بعض المناطق، ويبدو أن الحلف استجاب لهذا الطلب."

وتابع الجحيشي قائلا، "القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق، وإنما ستبقى تعمل مع حلف الناتو، الذي جاء لحماية الناقلات التي تمر عبر الخليج العربي، بالتعاون مع الحلف الذي تشكل لهذا الغرض."

وأضاف الجحيشي بالقول، "إن مجئ حلف "الناتو" إلى العراق ينسجم وخطط ترامب في الضغط على إيران، وليجعلهم أكثر قربا من سياسة طهران في المنطقة ومراقبين لها."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون