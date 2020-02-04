هل يبقى تنظيم "داعش" وسيلة ابتزاز في الشرق الأوسط؟

ذكر تقرير للأمم المتحدة، أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) استطاع تنظيم صفوفه في شكل "عصابات" وعاد بقوة للعمل في سوريا والعراق.

وجاء في التقرير، أن "ذلك جاء بعد نحو 4 أشهر من تحذيرات دولية من أن التدخل التركي في شمال سوريا سيعطي قبلة الحياة للتنظيم".

من جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية العراقية إنه لم يعد هناك وجود "لداعش" في العراق، وأن العمليات العسكرية انتهت هناك.

فهل ما زال التنظيم يمتلك زخم العودة مجددا؟ وما هي الظروف التي تساعده على العودة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"في ظل وجود التحديات الحالية، فلربما هناك رغبة تركية في الضغط على سوريا والعراق، والتمدد باتجاه ليبيا، للضغط على مصر فيما يتعلق بموضوع الغاز."

وتابع الشريفي بالقول، "إن عودة "داعش" في العراق هو بمثابة ابتزاز للولايات المتحدة، وإذا عاد في سوريا فهو ابتزاز لروسيا، فما يزال التنظيم ورقة رابحة بيد تركيا."

وأضاف الشريفي قائلا، "تركيا وإيران تقتربان في مواقفها الدولية، سواء تجاه روسيا أو الولايات المتحدة، والحكومة العراقية تتأثر بما تتبناه تركيا وإيران، لذا فإن حكومة العراق قد تغض النظر عن عودة التنظيم."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون