خبير اقتصادي: نجاح الاستثمار الروسي في العراق دافع قوي لباقي الشركات

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة السياسية في مجلس الفيدرالية الروسي، يوري فيودوروف، يوم الإثنين الفائت، أن ثلاث شركات روسية مستعدة لزيادة استثماراتها في قطاع النفط والغاز في العراق.

وصرح فيودوروف أن الشركات قد تنفق ما يصل إلى 20 مليار دولار على مشاريع نفطية في العراق في المستقبل القريب، حيث أن الشركات الثلاث الروسية "لوك أويل" و"باش نيفت" و"غازبروم نفط" تقوم بنشاط جيد في العراق، حيث تجاوز إجمالي استثماراتها 10 مليارات دولار.

فهل أصبح العراق بيئة جاذبة للاستثمارات؟ وهل نجحت تجربة الشركات الروسية في العمل داخل العراق؟ وهل تسمح الولايات المتحدة باستثمارات استراتيجية بعيدا عن شركاتها؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي يحيى السلطاني:

إن نجاح تجربة استثمار الشركات الروسية الثلاث في العراق، دفع باقي الشركات الروسية للبحث عن فرص استثمارية لها في هذا البلد.

وتابع السلطاني بالقول، "لن ترضى الولايات المتحدة تمرير أي صفقات استراتيجية بين العراق ودول أخرى، لكنها تفسح المجال لبعض المشاريع التي تغض النظر عنها."

وأضاف السلطاني قائلا، "إن تلك المشاريع الاستثمارية تعتمد في نجاحها على مدى الاستقرار السياسي الذي يسود العراق، خصوصا في ظل برلمان يمثل الشعب العراقي."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون