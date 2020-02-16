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13:41 GMT16 فبراير/ شباط 2020
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    أين الحقيقة؟

    تهديدات الفصائل المسلحة... هل تنذر بمواجهة مع القوات الأمريكية على الساحة العراقية؟

    أين الحقيقة؟
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    كشف نائب الأمين العام لحركة النجباء، نصر الشمري، السبت 15 يناير/شباط 2020، اسم العمليات العسكرية التي قال إنها ستنطلق للرد على القوات الأمريكية، وحفظ سيادة العراق.

    وقال الشمري عبر منصته بـ "تويتر"، إن "قرارنا ببدء العد التنازلي لتحقيق السيادة والرد على قوات الاحتلال الأمريكي عسكريا هو قرار عراقي بامتياز".

    قاسم سليماني وأبو مهدي المهندي، طهران 6 يناير 2019
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
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    وأضاف "لن نسمح بالتدخل به من أي طرف كان ونعتذر من الجواب عن أي طلب خارجي او داخلي لتأجيله حتى من الأصدقاء مع احترامنا لكل شركاء الدم والعقيدة".

    وتابع، أن "العمليات ستكون باسم عمليات الشهيد القائد جمال".

    فهل سيشهد العراق مواجهة مسلحة بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية؟ وما هو موقف الحكومة العراقية من هذه التصريحات؟

    عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس المركز الإعلامي التطوعي في صلاح الدين ذو الفقار البلداوي:

    "خطاب فصائل المقاومة يأتي كرد فعل على العملية الخطيرة التي قامت بها الولايات المتحدة، والتي تمثلت بقتل القيادي أبو مهدي المهندس وخرق السيادة الوطنية العراقية".

    وتابع البلداوي بالقول، "إن عملية اغتيال المهندس ومن معه جاءت لشل فصائل المقاومة، التي تحاول الحفاظ على سيادة العراق."

    وأضاف البلداوي قائلا "تمرير صفقة القرن أصبح ميدانها العراق، بدأً من ظهور تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، وصولا إلى محاولة تقسيم العراق، بإعلان فكرة الإقاليم".

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

    إعداد وتقديم: ضياء حسون

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    العراقيب, أمريكا
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