خبير عسكري: احتمالية توجيه ضربة إسرائيلية لإيران واردة جدا

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب كريم عليوي، الأحد، أن هناك "معلومات استخبارية أفادت بدء واشنطن نصب منظومة باتريوت في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، دون موافقة الحكومة العراقية.

فهل تقوم الولايات المتحدة بالتحضير لعمليات عسكرية ضد إيران؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

إن قيام الولايات المتحدة بنشر منظومة صواريخ الباتريوت، جاء على خلفية قصف إيران لقاعدة عين الأسد، لذا فهي لم تنسق مع العراق.

وتابع الشريفي بالقول: "الغاية من نشر المنظومة هو لتمكين الرصد والاستطلاع والتجسس في المنطقة، لرصد النشاط الروسي، فهي قد لا تكون ذات جدوى في صد الهجمات الصاروخية."

وأشار الشريفي إلى أنه "لولا الضربة التي وجهتها إيران لقاعدة عين الأسد، لما استطاعت الولايات المتحدة امتلاك مبررا لنشر منظومة الصواريخ."

وأضاف الشريفي: "هناك احتمالية كبيرة في أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران، كي لا تكون هناك حربا مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون