هل ستتخلى واشنطن عن دعم الحكومة العراقية المقبلة؟

نشرت مجلة فورن بوليسي تقريرا لباحث أمريكي، جاء فيه، أن "على الولايات المتحدة اتخاذ مجموعة من الخطوات من أجل "إنقاذ العراق" وضمان خروجه من النفوذ الإيراني".

ونصح الكاتب في تقريره الولايات المتحدة بضرورة الابتعاد عن دعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، باعتباره جاء نتيجة اتفاق قوى مقربة من إيران، وأن وجوده لن يعطي أي فرصة لإحراز تقدم في العلاقات بين بغداد وواشنطن بل على العكس.

فهل فعلا ستتخلى الولايات المتحدة عن دعم حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي عبد الأمير المجر:

"إن عدم التعاون مع حكومة علاوي يعني تركها لقمة سائغة في الفم الإيراني، ولا أعتقد أن إدارة ترامب ستأخذ بذلك."

وتابع المجر بالقول، "إن نفوذ إيران في العراق حصل نتيجة أخطاء أمريكية قد تكون مقصودة، لأن الولايات المتحدة عندما غزت العراق كانت تحمل مشروع تقسيمه."

وأضاف المجر، "عندما وضع الدستور وشكلت الحكومة العراقية، كان الغرض من ذلك أن يكون مدخل لتقسيم العراق، إلا أنه لم يتم، ووقع العراق في شباك ذلك، وأصبح تحت النفوذ الإيراني."

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إعداد وتقديم: ضياء حسون