هل سينزل رئيس الوزراء العراقي المكلف إلى الشارع للتظاهر؟

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي وجود مخطط لإفشال منح الثقة لحكومته نتيجة اختيار وزراء مستقلين ونزيهين، وأضاف أن المخطط يشمل دفعَ مبالغَ للنواب وجعل التصويت سريا.

فيما خاطبت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، الادعاء العام للمضي باتخاذ إجراءات قانونية بشأن ما صرح به رئيس الوزراء المكلف.

فهل باتت عملية تشكيل الحكومة الجديدة تدور في حلقة مفرغة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي نجم القصاب:

"إن اهتزاز الثقة بين الكتل السياسية والتي هي شبه معدومة، جعلت السيد علاوي يتناغم مع المتظاهرين في الشارع العراقي، وكذلك مع السيد الصدر، حيث يدعم الأخير تمرير الكابينة الوزارية".

وتابع القصاب بالقول، "هناك من يتهم الكابينة الوزارية التي جاء بها علاوي بأنها إدخال جمركي مؤقت، على اعتبار أن غالبيتهم جاءوا من دول أجنبية."

وأضاف القصاب قائلاً، "تزداد الفجوة بين السيد علاوي وخصومه، فهو غير محمي من قبل كتلة سياسية، لذا عليه أن لا يطلق تصريحات ضد السياسيين."

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إعداد وتقديم: ضياء حسون