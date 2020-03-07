خبير استراتيجي: المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا في العراق

القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي يقول، إن الكتل الشيعية في البرلمان العراقي تنازلت عن مطلب إخراج القوات الأمريكية من العراق، وتبحث الآن عن رئيس وزراء يتقمص أسلوب ما قبل ٢٠١٤.. ايراني الهوى امريكي القبول”.

فهل فعلا غضت بعض الأطراف السياسية العراقية النظر عن مسألة إخراج القوات الأمريكية من البلاد؟ وهل ستعود قضية اختيار رئيس الوزراء إلى التوافق بين طهران وواشنطن؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"حصلت قطيعة في التوافق الأمريكي- الإيراني على العراق بعد فترة الرئيس السابق أوباما، حيث بلغت ذروتها مع تسلم الرئيس ترامب إدارة البيت الأبيض."

وتابع الشريفي بالقول، "نقطة التقاطع تكمن في أن واشنطن تريد أن تأتي بشخصية رئيس وزراء، تضمن في أن يكون العراق حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة".

وأضاف الشريفي قائلا، "تريد الولايات المتحدة أن يرتبط العراق بمنظومة الطاقة الخليجية، وأن يكون بعيدا عن إيران، لذا فإن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا في العراق".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق