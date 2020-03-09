هل تحاول إيران ملء فراغ قاسم سليماني في العراق؟

رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شمخاني يزور العراق ويلتقي رئيس المخابرات العراقي والمرشح لرئاسة الحكومة مصطفى الكاظمي في بغداد، حيث أبلغه برغبة بلده في تشكيل حكومة عراقية قوية وفاعلة.

فهل زيارة شمخاني تأتي للتوسط في تشكيل الحكومة العراقية ؟ أم جاءت لملء الفراغ الذي خلفه مقتل الجنرال سليماني؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الباحث في الشؤون السياسية العراقية علي الحداد:

"إن العلاقة الإيرانية اليوم مع العراق، هي ليست نفس العلاقة التي بُنيت منذ العام 2003، ذلك أنها اختلفت بعد مقتل سليماني."

وتابع الحداد بالقول، "زيارة شمخاني لبغداد فيها رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة، مفادها أن الإيرانيين قادرون على ملء الفراغ الذي خلفه سليماني، وكذلك جاءت لجمع الأحزاب الشيعية في موقف موحد".

وأضاف الحداد قائلاً، "يرى الإيرانيون أن هناك مكتسبات حصلوا عليها من خلال التغيير الذي حصل في العراق بعد العام 2003، وليس من السهولة بمكان التخلي عنها."

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إعداد وتقديم: ضياء حسون