خبير اقتصادي: العراق يتجه نحو كارثة اقتصادية غير مسبوقة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاثنين، أن العراق مقبل على كارثة مالية واقتصادية إذا استمر هبوط أسعار النفط المرتبط بفيروس "كورونا" المستجد. فيما أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن بغداد تعمل على دعوة الدول الأعضاء في "أوبك" وخارجها، للوصول إلى اتفاق يعيد التوازن إلى سوق النفط.

فهل يستطيع العراق إقناع الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج وإزالة الخلاف بين روسيا والسعودية؟ وهل بات الاقتصاد العراقي على حافة الانهيار؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع:

"أعتقد أن العراق ليس لديه القدرة على رأب الصدع بين روسيا والمملكة العربية السعودية، فكل منهما له مصالحه، وهي متضاربة".

وتابع الشماع، "هناك خطة أمريكية تقوم على أساس التهويل الإعلامي لفيروس كورونا، علما أنه لا يشكل خطراً محدقا بالعالم، حيث أنه كذبة كبيرة خلقتها الولايات المتحدة".

وأضاف الشماع، "الاقتصاد العراقي شب فيه حريق، ومعظمه يحترق اليوم، ونحن نتجه نحو كارثة اقتصادية غير مسبوقة في العراق".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون