منظومة باتريوت في العراق… لضمان أمن الأمريكيين أم لمواجهة "إس-400" الروسية؟

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي"باتريوت" إلى العراق لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني.

فهل الغرض من توريد هذه المنظومة هو لمنع العراق من امتلاك منظومة "إس- 400"؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي:

"الولايات المتحدة قررت إرسال صواريخ الباتريوت بعدما عرفت أن هناك نية لدى العراق لشراء صواريخ إس- 400 أو 300."

وتابع الساعدي بالقول، "هذه المنظومة الغرض منها هو حماية القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، وليس لحماية أمن العراق أمام الخروقات التي تحصل ضده."

وأضاف الساعدي قائلا "تحاول الولايات المتحدة البحث عن مبررات من أجل البقاء في العراق، وسوف تشترط على الحكومة العراقية عدم التعاقد مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس- 400"".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم: ضياء حسون