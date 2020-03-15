من المستفيد من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم؟

انخفض سعر برميل النفط الخام العراقي إلى ما دون 30 دولارا أمريكيا، مما يعني خسارة نصف إيرادات البلاد.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء قوله إن "صادرات العراق النفطية تشكل نسبة 98 % من تدفقات العملة الأجنبية إلى العراق، بينما يشكل النفط 45 % من الناتج المحلي الإجمالي و93 % من إيرادات الموازنة العامة مما يجعله المورد الرئيس للاقتصاد العراقي".

فمن المستفيد من انخفاض سعر النفط عالمياً؟ وكيف أثر ذلك على الاقتصاد العراقي؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي أحمد الهذال:

"إن ما يميز أزمة عام 2020 عن الأزمة التي مر بها العراق في العام 2014، أن العجز في الموازنة العامة لهذا العام بلغت 85 تريليون دينار عراقي، بسبب انخفاض أسعار النفط."

وتابع الهذال بالقول، "الصين تتقدم على الولايات المتحدة في النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 6٪‏، وهذا ما يفسر لنا أسباب تفشي مرض كورونا."

وأضاف الهذال قائلا، "هناك استفادة سياسية واقتصادية من انخفاض أسعار النفط، وقد تكون الولايات المتحدة هي من تدعو إلى خفض أسعار النفط، ذلك أنها من أكبر المستفيدين من هذه الأزمة العالمية."

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