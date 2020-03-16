هل ينهي فيروس كورونا الاحتجاجات في العراق؟

خلية الأزمة العراقية تفرض حظر التجول في بغداد، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع كامل.

فيما رفض المحتجون إخلاء ساحات الاعتصام امتثالًا لحظر التجوال.

فهل ستتعامل الحكومة العراقية بالقوة لفض الاعتصامات؟ وهل سينهي فيروس كورونا الاحتجاجات في العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس مجلس إدارة مؤسسة كون للتنمية البشرية والناشط المدني حميد جحجيح:

"على الشباب المحتجين المبادرة بإنهاء الاعتصام خلال هذه الفترة، أو تأجيله لغاية نهاية الأزمة"

وأضاف جحجيح بالقول، "أعتقد أن الموضوع معقد، كون أن المحتجين مصرون على بقائهم في ساحات الاعتصام، حتى وأن كان هناك خطر تفشي فيروس كورونا."

وتابع جحجيح قائلاً، "أعتقد أن السلطات العراقية سوف تلجأ إلى استخدام العنف لفض الاعتصامات، ذلك أن إعلان حالة الطوارئ يعطي صلاحيات واسعة للقوات الأمنية."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم: ضياء حسون