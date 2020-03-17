هل تجهز الولايات المتحدة لحرب في العراق؟

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة معاقبة جميع المسؤولين عن الهجمات على القوات الأمريكية في العراق.

جاء ذلك بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توحيد الجهود والتعاون للتصدي لما أسموه "تهديدات النظام الإيراني ووكلائه في العراق".

فما هي الخطوات المتوقعة التي يعتزم الجانبان الأمريكي والبريطاني اتخاذها ضد النفوذ الإيراني في العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي:

"قد تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات اقتصادية ووضع شخصيات سياسية عراقية في قائمة العقوبات".

"هناك إمكانية أن تقوم الدولتان بضرب الجماعات المسلحة الموالية لإيران، لكنهما لا يدخلان بصراع مباشر مع إيران، وإنما ضربهم على الأراضي العراقية."

"ستستمر الهجمات على القواعد التي تتواجد فيها قوات أمريكية، لعدم قدرة الدولة العراقية السيطرة على تلك الجماعات المسلحة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم: ضياء حسون