بعد تكليف الزرفي… هل تتغير خارطة العراق السياسية؟

رئيس جمهورية العراق برهم صالح يكلف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة، ، وتعهد الزرفي، عبر حسابه على "تويتر"، بعد ساعات من تكليفه، "بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية"، معتبرا أن "التكليف يضع على عاتقه مسؤولية تاريخية كبيرة".