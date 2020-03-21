لماذا انسحبت القوات الأمريكية من غرب العراق؟

عزا التحالف الدولي ضد "داعش" (المحظور في روسيا) سبب انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة القائم، إلى أن القوات الأمنية العراقية خرجت من حربها ضد "داعش" منتصرة، ولا توجد حاجة لبقاء تلك القوات في معسكر القائم، وكان الانسحاب من قاعدة القائم ضمن تلك الخطة.

فما هي الأسباب الحقيقية وراء الانسحاب؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"هناك عملية ترشيق وضم أجنحة لقوات التحالف الدولي والأمريكي، والدافع لذلك هو انحسار العمليات العسكرية والحاجة لإبقاء عمليات نوعية فقط."

وتابع الشريفي بالقول، "إن القدرات الوطنية العراقية أصبحت قادرة على تأمين مستلزمات المعركة، باستثناء الجهد التقني، الذي تعمل الولايات المتحدة على تأمينه."

وأضاف الشريفي قائلاً، "إن هذا الانسحاب جاء بعد تعرض المقرات لهجمات صاروخية، وهي مقرات واهية ولا تؤمن حماية لقوات التحالف، لذا فإن هذا الانسحاب يعد مناورة بالقطاعات ليس إلا."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون