هل يطلب رئيس الوزراء العراقي المكلف تأييدا دوليا لتشكيل حكومته؟

التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حيث بحث معهم الوضع السياسي في العراق وما آل إليه في ظل تأخر تشكيل الحكومة، مقدما رؤيته حيال تشكيل حكومة وطنية تمثل كافة ألوان الطيف العراقي.

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

"رئيس الوزراء المكلف يحتاج إلى الدعم الداخلي أكثر من الدعم الخارجي، فهو يحتاج إلى أن يحظى بتصويت الأغلبية البسيطة في البرلمان العراقي، لكنه قد يطلب تأييدًا دوليًا من أجل محاسبة الأشخاص المتهمين باستخدام العنف ضد المتظاهرين".

وتابع التميمي بالقول، "المعركة داخلية، ولكن قد يريد الزرفي من خلال هذا اللقاء المناورة والتأثير، فهو يحظى بدعم أمريكي، في ظل انشغال إيران بمشاكلها، فمع وجود فيروس كورونا، فإن خيوط اللعبة ستتغير في العراق".

وأضاف التميمي قائلاً: "قضية المناورات العسكرية الأمريكية التي أجريت في الإمارات، وربطها بالتقارير التي تتحدث عن التخطيط لانقلاب عسكري في العراق، كل ذلك نوع من الضغط لتمرير حكومة الزرفي".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون