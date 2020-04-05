هل يصبح الزرفي رئيس وزراء الأمر الواقع في العراق؟

أصدرت ثمانية فصائل مسلحة عراقية، السبت، بيانا مشتركا اتهمت فيه الزرفي بـ"العمالة"، وهددت النواب الذي يدعمون ترشيحه، فيما توعدت بتصعيد عملياتها ضد القوات الأمركية في العراق.

فما السبب الحقيقي وراء رفض الفصائل المسلحة تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي عبد الأمير المجر:

"إن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني لبغداد، لم تحقق أهدافها في تحقيق إجماع شيعي لرفض تكليف الزرفي واحراج رئيس الجمهورية، من أجل سحب هذا التكليف."

وتابع المجر بالقول، "إيران بدأت تتعامل مع الواقع، بعد أن رأت وجود توجه برلماني نحو تأييد تكليف الزرفي، لذا هي تتوجه اليوم نحو مد خطوط تواصل مع الزرفي، وتسعى لأن تتفاهم مع الولايات المتحدة على المرحلة المقبلة."

وأضاف المجر قائلا، "المناخ الآن مهيأ لمرحلة سياسية جديدة، وما تهدد به الفصائل المسلحة هو لغرض تحقيق مكاسب جديدة."

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إعداد وتقديم: ضياء حسون