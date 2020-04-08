هل ينتظر تنظيم "داعش" الفرصة للعودة إلى المشهد الأمني العراقي؟

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) يهدف إلى العودة فى ظل الانسحاب الأمريكي من العراق، الذي طغى عليه تفشي وباء «كورونا».

فهل يمتلك التنظيم الإرهابي القدرة على العودة مرة أخرى إلى المشهد الأمني العراقي؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي:

"إن خطر تنظيم "داعش" ما زال قائما، منذ انتهاء الحرب معه في العام 2017، وسبق وأن تم التحذير من ذلك، مع العلم أن الولايات المتحدة ما زالت تستخدم هذا التنظيم للضغط على زعامات المنطقة."

وتابع الساعدي بالقول، "ينشط التنظيم في بعض المناطق التي لم تستطع القوات العراقية الوصول إليها، حتى مع وجود القوات الأمريكية، لذلك فإن انسحاب الأخيرة لن يؤثر على عمليات المواجهة مع التنظيم، وإنما في بعض النواحي اللوجستية، حيث يمتلك الجيش العراقي قدرة المواجهة."

وأضاف الساعدي قائلاً، "الولايات المتحدة هي من قامت بتدريب القوات العراقية، فإن حصل خلل في المواجهة، فهذا بسبب سوء تدريبها، ناهيك عن خطأها الأكبر المتمثل بحل الجيش العراقي السابق."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون