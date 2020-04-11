هل اتفقت الولايات المتحدة وإيران على تكليف رئيس الوزراء العراقي الجديد؟

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أول رد فعل للولايات المتحدة من تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

كما هنأ سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في العراق انتخاب رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، وقال إن وجهة نظر وموقف جمهورية إيران الإسلامية تجاه انتخاب مصطفى الكاظمي إيجابي.

فهل عاد التوافق الإيراني الأمريكي على اختيار رئيس الوزراء العراقي؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي الدكتور أمجد الهذال:

"موضوع اختيار رئيس الوزراء يتعلق بموضوع الصراع الأمريكي- الإيراني على العراق، وتصريح وزارة الخارجية الأمريكية ستعقد المشهد السياسي، على اعتبار أنها بمثابة رسالة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران."

وتابع الهذال بالقول، "الرسالة مفادها أن رئيس الوزراء المكلف ربما يحمل أجندة أمريكية ضد الفصائل المسلحة، لكن تحركات الكاظمي توحي بأنه سيمد ذراعيه لكل المشاركين في العملية السياسية".

وأضاف الهذال قائلا، "رئيس الوزراء المكلف يجب أن يعمل على معادلة حفظ قضية التوازن بين المصالح الأمريكية من جهة، والإيرانية من جهة أخرى، وهي تحتاج إلى عقل استراتيجي وكذلك إلى دعم داخلي".

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