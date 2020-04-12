خبير عسكري: واشنطن تقرر الاشتباك مع الفصائل المسلحة العراقية

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء السبت، إلى قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، وقد أعقبت هذه الزيارة بساعات، وصول وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى نفس القاعدة في زيارة غير معلنة.

وأفادت أنباء من مصادر إعلامية، ‏عن لقاء وزير الدفاع الأمريكي إسبر بِشخصيات عراقية بارزة.

فماذا تحمل هاتان الزيارتان إلى العراق؟ هل لبحث تشكيل الحكومة؟ أم لإعادة انتشار القوات الأمريكية؟ أم للتحضير لمعركة قادمة مع الفصائل المسلحة العراقية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي: "أن هاتين الزيارتين من مسؤولين أمريكيين بارزين، فيهما إيحاء واضح على أن المسار السياسي في العراق ذاهب باتجاه الفرصة الأخيرة، فيجب على العراق أن يحدد موقفه، أما مع الولايات المتحدة او ضدها".

وتابع الشريفي بالقول: "إن القرار الأمريكي قد اتخذ، حيث سيكون البديل للتسوية السياسية هي التسوية العسكرية، وهذا ما يفسر سبب نشر صواريخ الباتريوت، أي أن قرار الاشتباك مع الفصائل المسلحة قد اتخذ".

وتابع الشريفي قائلاً: "إن الموضوع لا يقتصر على العمليات في العراق، وإنما ستتوسع باتجاه إيران، لتتحول المعادلة من صراع محلي إلى صراع إقليمي، ولا نستبعد أن يأخذ مديات أوسع ليتحول إلى صراع دولي".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

إعداد وتقديم: ضياء حسون