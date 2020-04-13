بعد "داعش"... هل سيكون هدف التحالف الدولي الفصائل المسلحة في العراق؟

اعتبر المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، أن المخاوف من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) ما تزال قائمة، وأن التحالف الدولي قرر الانسحاب من قواعده شمالي العراق، بعد أن أصبحت القوات العراقية قادرة على مسك الأرض".

فيما كشف السفير البريطاني في بغداد، ستيفين هيكي، الأحد، أن الوضع ليس آمنا في العاصمة، بسبب تهديد الميليشيات وهجمات الصواريخ المستمرة التي تستهدف السفارات".

فلماذا انسحبت قوات التحالف الدولي والتنظيم ما زال يشكل خطرا على أمن العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي:

"أن تصريح التحالف الدولي جاء لأمرين، الأول لعودة قوات التحالف إلى العراق بعد انسحابها، وذلك بسبب عودة نشاط التنظيم، والأمر الثاني يريد التحالف القول إنه تشكل بقرار أممي وبموافقة عراقية."

وتابع الهاشمي بالقول، " يلمح السفير البريطاني في تصريحه، إلى دعم الحكومة العراقية الجديدة في جهود نزع سلاح الجماعات المسلحة، وهو موضوع صعب حالياً."

وأضاف الهاشمي قائلاً، "يستغل تنظيم "داعش" موضوع انتشار فيروس كورونا والصراع السياسي في العراق، وكذلك الصراع الأمريكي- الإيراني على الأراضي العراقية، لذا يريد هذا التنظيم في عملياته الإرهابية القول إنه موجود."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم: ضياء حسون