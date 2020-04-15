هل سيصمد اتفاق "أوبك+" الخاص بخفض الإنتاج؟

فهل سيعيد العراق النظر باتفاق "أوبك+" حول تخفيض الإنتاج؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حسن رسم:
"يُعد العراق أكثر الدول تضررا بتخفيض الإنتاج، كونه يعتمد على تصدير النفط وبنسبة تتجاوز 95%، إضافة إلى أنه مثقل بالديون بسبب حربه ضد الإرهاب، فهو سيفقد ربع إنتاجه النفطي بالتزامن مع انخفاض الأسعار."
وتابع رشم بالقول، اتفاق خفض الإنتاج لا يعد نهائيا، فهو مرتبط بموافقة المكسيك، التي لم ترد على هذا الاتفاق بالسلب أو الإيجاب، ناهيك عن الشكوك في قدرة الولايات المتحدة على إلزام الشركات العاملة فيها بخفض الإنتاج".
وأضاف رشم قائلاً، "يستطيع العراق الانسحاب من الاتفاق، لكنه لا يستطيع الاعتراض، كونه وافق ووقع على الاتفاق الخاص بالتخفيض، علما أن هناك تلاعب من قبل السعودية بـمنظمة أوبك."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
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