هل سيصمد اتفاق "أوبك+" الخاص بخفض الإنتاج؟

دعا النائب في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني مجلس الوزراء إلى التريث في الموافقة على اتفاق "أوبك+" الأخير (القاضي بالتنازل عن ربع إيرادات العراق بدون مقابل). فيما قال النائب محمد الدراجي إن "على الحكومة عدم الالتزام بقرار "أوبك" لتخفيض الإنتاج، وإعادة التفاوض، حتى لو اضطر العراق للانسحاب من منظمة، كما فعلت اندونيسيا وقطر".

فهل سيعيد العراق النظر باتفاق "أوبك+" حول تخفيض الإنتاج؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حسن رسم:

"يُعد العراق أكثر الدول تضررا بتخفيض الإنتاج، كونه يعتمد على تصدير النفط وبنسبة تتجاوز 95%‏، إضافة إلى أنه مثقل بالديون بسبب حربه ضد الإرهاب، فهو سيفقد ربع إنتاجه النفطي بالتزامن مع انخفاض الأسعار."

وتابع رشم بالقول، اتفاق خفض الإنتاج لا يعد نهائيا، فهو مرتبط بموافقة المكسيك، التي لم ترد على هذا الاتفاق بالسلب أو الإيجاب، ناهيك عن الشكوك في قدرة الولايات المتحدة على إلزام الشركات العاملة فيها بخفض الإنتاج".

وأضاف رشم قائلاً، "يستطيع العراق الانسحاب من الاتفاق، لكنه لا يستطيع الاعتراض، كونه وافق ووقع على الاتفاق الخاص بالتخفيض، علما أن هناك تلاعب من قبل السعودية بـمنظمة أوبك."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون