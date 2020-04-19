هل تستطيع إيران إعاقة المشروع الأمريكي في العراق؟

رأى السفير الايراني السابق في العراق حسن كاظمي قمي، أنه لن يحدث حوار استراتيجي جديد بين واشنطن وبغداد، فيما أشار إلى أن أمريكا تسعى لتقويض الاستراتيجية الدفاعية العراقية، مضيفا أن الأمريكيين أرادوا كسب المزيد من السيطرة على أمن العراق من خلال توسيع الشروخ الاجتماعية.

فما هي الأسس التي بنى عليها السفير الإيراني السابق في العراق رأيه بعدم حدوث حوار استراتيجي بين واشنطن وبغداد؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي عبد الأمير المجر:

"الاستراتيجية الإيرانية تقوم على أساس أن تكون هناك قطيعة بين العراق والولايات المتحدة، وهذا يستند على وجود قوى سياسية عراقية موالية لطهران فاعلة في المشهد السياسي، تمكن إيران من التفرد في هذا المشهد."

وتابع المجر بالقول، "الولايات المتحدة تمتلك الكثير من أوراق الضغط على العراق، أهمها الاقتصادية والأمنية، والقوى السياسية تدرك ذلك، فلا أعتقد أن تلك القوى ستكون معبرة عن طموح إيران، حيث أن الأخيرة لا تستطيع إعاقة المشروع الأمريكي في العراق."

وأضاف المجر قائلا، "العراق منقسم بين معسكرين، أحدهما يعمل لإيران، والآخر يريد أن يتخلص من هيمنة إيران، حتى وإن استعان بالولايات المتحدة، على أساس أن الأخيرة كانت سبب البلاء، وإيران أصبحت ضعيفة اليوم في العراق، والدليل على ذلك تكليف شخصية قريبة من أمريكا لرئاسة الوزراء في العراق."

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