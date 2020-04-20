ما أسباب عودة نشاط "داعش" في بعض مدن العراق؟

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، إن قوات بلاده تخوض معارك يومية ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وأضاف عبد المهدي، في كلمة متلفزة، "يوميًا لدينا معركة مع تنظيم "داعش"، نقدم فيها ضحايا ونقتل عددًا من الإرهابيين، ونعتقل كثيرين، ونمنعهم من القيام بعمليات إرهابية".

فلماذا ينشط التنظيم في هذه الفترة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"إن العملية الاستباقية التي يقوم بها الجيش العراقي، تدلل على أن خطر تنظيم "داعش" ما زال قائما، رغم أن ظهوره آنيًا ومفاجئاً."

وتابع الشريفي بالقول، "‏عودة نشاط التنظيم الإرهابي جاءت بسبب عودة لعبة مصادر الطاقة، لذا عاد ظهور التنظيم بين محافظتي ديالى وكركوك، فالأولى معبرا للطاقة، والثانية مصدرا لها."

وأضاف الشريفي قائلاً، "يوجد التنظيم اليوم في مناطق لا يمتلك فيها مرونة القتال، فهو منظور بشكل مباشر من قبل القدرات الوطنية، في حين أن الفصائل المسلحة العراقية تمتلك مرونة وتستطيع تجاوز أمن القواعد الأمريكية، لذلك لا تخشى الولايات المتحدة "داعش"، بقدر ما تخشى الفصائل المسلحة."

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إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون