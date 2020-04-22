هل ستكون مهمة الحكومة العراقية القادمة منع الصدام الأمريكي الإيراني؟

يرى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن هناك إعادة تنظيم للصفوف يفرض الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يشهد العراق فيه ولادة حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي يتمسك بحقيبتي الدفاع والداخلية بعيدا عن الأحزاب السياسية، الأمر الذي يرجح هدنة إن لم يكن استقرار أمني طويل الأمد، يبعد العراق عن المواجهة.

فهل ستكون مهمة الحكومة القادمة إبعاد شبح الحرب عن العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الدكتور معتز محي عبد الحميد:

"شخصية رئيس الوزراء القادم سوف تكون لها أرضية مهيأة لإدارة حوار يبعد شبح الصدام الأمريكي- الإيراني على الأراضي العراقية، وتجنب جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات."

وتابع عبد الحميد بالقول، "هناك تخوف من الاستراتيجية الأمريكية القادمة، بعد أن تحولت إلى سحب القوات من قواعد عسكرية إلى أخرى محصنة، تستطيع الرد منها على أي تهديد، وهذا يعني أن محور الاستراتيجية تلك هو إيران."

وأضاف عبد الحميد قائلاً، "لم تستطع وزارتي الدفاع والداخلية في جميع حكومات العراق بعد التغيير تحييد العراق عن الصراع الأمريكي- الإيراني، وهذا موضوع يستطيع رئيس الوزراء لعب دوره، و سيستطيع من خلال هاتين الوزارتين حصر السلاح بيد الدولة."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون