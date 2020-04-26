ما هي انعكاسات فشل تشكيل الحكومة العراقية للمرة الثالثة؟

كشف عضو كتلة الحكمة في البرلمان العراقي النائب أسعد المرشدي، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هدد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشار إلى أنه أصبح بين ’’نارين’’.

وقال المرشدي، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هدد في اجتماع يوم أمس الأول مع القوى السياسية ببغداد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة المقبلة، بسبب وضعها شروط محاصصة واضحة وطلبها وزارات في كابينته، ما دفعه للرفض" مبيناً ان " الكاظمي خير ما بين تأييد مطالبهم أو خسارة تأييدهم".

فهل سيقدم السيد الكاظمي اعتذاره عن تشكيل الحكومة ليلحق بسابقيه علاوي والزرفي؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي علي الحداد:

"إن اعتذار الكاظمي سيكون ثمنه باهض على الكتل السياسية وبصورة تختلف عن اعتذار علاوي والزرفي، كونه جاء عن تفاهمات، يجعل معها موضوع المماطلة أمرا غير ممكنا."

وتابع الحداد بالقول، "اختيار الكاظمي كان لأجل تهدئة الوضعين الداخلي والخارجي، وفشل تشكيل الحكومة معناه وجود ضربة أمريكية للداخل العراقي، قد تتمثل بدبلوماسية خشنة، وكذلك سيؤدي إلى غليان شعبي كبير وبصورة غير مسبوقة."

وأضاف الحداد قائلاً، "الكاظمي لا يستطيع تقديم خدمة للولايات المتحدة من خلال حكومته، فالعراق محكوم بضوابط جعلت من السلطة قوية بشكل كبير، مع ضعف في الدولة، لكن تستطيع الولايات المتحدة التدخل في الشأن العراقي من باب ملف التظاهرات واستخدام العنف ضد المتظاهرين."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم: ضياء حسون