هل فشلت العقوبات الأمريكية على إيران؟

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يستعد لطرح خطة "جهنمية" تلغي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، كجزء من خطة معقدة لزيادة الضغط على إيران، ولكي تستطيع الولايات المتحدة بوصفها عضوا أساسيا موقعا على الاتفاق النووي، تمديد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، أو تفعيل آلية الزناد أو العقوبات التلقائية، لعودة عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

فهل تستطيع واشنطن إقناع مجلس الأمن بإصدار قرارات دولية ضد إيران؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

"لطالما حاولت الولايات المتحدة تحويل التوتر بينها وبين إيران إلى حرب دولية، لذلك حاولت نقل الحوادث التي حصلت في مضيق هرمز إلى مجلس الأمن، لإصدار قرارات دولية ووضع إيران تحت طائلة الفصل السابع."

وتابع التميمي بالقول، "سياسية الولايات المتحدة تجاه إيران متغيرة، فلم تفلح العقوبات الاقتصادية، لذا تحاول واشنطن وبصورة حثيثة تحويل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن حتى تكون العقوبات دولية."

وأضاف التميمي قائلاً، "إيران في مضيق هرمز لم تقع في الفخ الأمريكي، فهي لم تقم بضرب السفن أو مخالفة قانون البحار والاتفاقات الخاصة بعبور البواخر، وهو ما أدى إلى خسارة الولايات المتحدة الإسناد الدولي لها ضد إيران."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون