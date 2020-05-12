هل عادت الولايات المتحدة إلى العراق عبر بوابة الاقتصاد؟

اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التعاون لمكافحة فيروس كورونا وتطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بين بلديهما. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي من الرئيس الأمريكي لتهنئته بمناسبة رئاسة الحكومة، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية.

وشدد ترامب على "حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي".

فهل رهنت الولايات المتحدة دعمها للعراق بتولي الكاظمي رئاسة الوزراء؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، مدير وحدة البحوث السياسية والاستراتيجية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال:

"اتصال ترامب برئيس الوزراء العراقي هو جزء من إيفاء الدين للعراق، على الرغم من وجود شك في نوايا واشنطن، وقد كافأت واشنطن طهران على سماحها بتمرير الكاظمي، بأن سمحت للعراق مواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران."

وتابع شيال بالقول: "القضية تكمن في وجود صراع ومحاولة فرض هيمنة على المنطقة، فالولايات المتحدة تحاول العودة إلى العراق والتحكم بمقدراته، لا سيما الاقتصادية منها في ظل الأزمة التي يمر بها البلد، والذي يعد من أكثر البلدان التي تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية."

وأضاف شيال، قائلاً: "ربما يكون هذا الاتصال هو لإظهار حسن نية ودعم العراقيين، بعد السنوات التي مرت بزمن السيد عادل عبد المهدي، والتي أكدت على وجود جفاء بين الولايات المتحدة والعراق، وانعطاف الأخير باتجاه إيران."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون