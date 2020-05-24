بتصفية قيادات "داعش"... هل تحضر الولايات المتحدة لمعركة أخرى؟

بعد أن أعلنت المخابرات العراقية إعتقال عبد الناصر قرداش، المرشح لتولي زعامة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) خلفا لأبي بكر البغدادي، الذي قتل العام الماضي في سوريا، كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية قتلت اثنين من قادة التنظيم في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع، وهما المدعوان أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي، اللذان قتلا في غارة مشتركة على موقع لتنظيم "داعش" في محافظة دير الزور يوم 17 مايو الجاري.