هل رهنت الولايات المتحدة دعمها للعراق بإبقاء قواتها فيه؟

طالبت حركة "رافضون" تأجيل الحوار بين بغداد وواشنطن، المزمع عقده منتصف الشهر الجاري، وذلك لحين مجيء حكومة وبرلمان يمثلان الشعب بشكل شرعي، كما أن ضياع بوصلة المفاوض العراقي، الذي يمثله بالعادة وزير خارجيته وهو غير الموجود أصلاً، يعد من أهم عناصر ضعف الجانب العراقي، في المقابل هناك طرف أمريكي محترف موحد الصف، ويعلم بالضبط ما يريد ومستند على منظومة عمل كاملة تتعامل مع هذا الملف منذ سنوات.