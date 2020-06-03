في اجتماع أوبك القادم… هل ينعش العراق اقتصاده؟

أكد وزير المالية العراقي والقائم بأعمال وزير النفط علي عبد الأمير علاوي، التزام العراق باتفاق منظمة أوبك، مبينا أن بغداد ستعزز خفض إنتاج النفط.

وكتب علاوي في تدوينة له يوم أمس الثلاثاء، أن "العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزما باتفاق أوبك+ في هذا الصدد". وأشار إلى أنه "من المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قرارا في وقت لاحق من الشهر الجاري، بشأن ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل/ نيسان".

فهل سيدعم اجتماع أوبك+ القادم أسعار النفط العالمية؟

الاجتماع القادم للمنظمة سيكون مراجعة للقرارات السابقة ومدى التزام الدول الأعضاء وروسيا بالتخفيض، ولن يتضمن تخفيضات جديدة في الإنتاج، حيث ساهم الاتفاق السابق برفع الأسعار، وسيكون هناك تمديد للاتفاق، الغرض منه معالجة المخزون النفطي.

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي محمد حسن رشم:

وتابع رشم بالقول، "سبق وأن بيع النفط العراقي بسعر أقل من التكلفة، وسوف يزداد الطلب في الأيام القادمة، ومن الممكن أن يصل سعر البرميل بحدود 50 دولارا، ومع ذلك يتطلب الالتزام بمقررات منظمة أوبك."

وأضاف رشم قائلاً: كان الإنتاج العراقي بحدود 3.8 مليون برميل يوميا، وبعد التخفيض أصبح إنتاجه الحالي 2.8، وهذا لا يسد عجز موازنة العراق بقدر ما ينعش الأسعار، ولولا هذا التخفيض لما كانت هناك أية واردات مالية إلى العراق.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق…

إعداد وتقديم: ضياء حسون