هل الولايات المتحدة جادة في دعم الحكومة العراقية الجديدة؟

رأت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، أنه يجب على الإدارة الأميركية القيام بثلاث خطوات والشروع بها من أجل دعم حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

أولى هذه الخطوات هي مواصلة التعاون التكتيكي مع الجيش العراقي، وتتبع عودة ظهور "داعش" (المحظور في روسيا) المحتملة، وثانيهما تسهيل إقامة علاقات أوثق بين العراق وجيرانه من دول الخليج، وثالثهما مواصلة حملة الضغط القصوى التي نفذتها الولايات المتحدة ضد طهران، والتي أضرت بقدرة إيران.

وتقول الصحيفة، إن الكاظمي يواجه جملة تحديات من أبرزها تفشي فيروس كورونا والتهديد الذي يمثله عودة تنظيم "داعش" وتنامي النفوذ الإيراني في البلاد.

فما هي الاستراتيجية الأمريكية المتبعة مع حكومة الكاظمي؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي عبد الأمير المجر:

"الولايات المتحدة مهدت الطريق لحكومة الكاظمي، وذلك بخلق ظروف أمنية واقتصادية أدت إلى تغيير الواقع السياسي في العراق، والذي جاء بالسيد الكاظمي، وهو شخصية بعيدة عن مشروع الإسلام السياسي وغير منحاز إلى إيران، الأمر الذي يحتاج معه إلى دعم أمريكي."

وتابع المجر بالقول، "يجب دعم رئيس الوزراء الجديد من خلال الاقتصاد وبناء المؤسستين العسكرية والأمنية بناء صحيحا، وبصورة تجعل معها الفصائل المسلحة وغيرها تدرك بأن أي مواجهة مع الحكومة ستكون خاسرة، أما إذا لم تدعم واشنطن الكاظمي، فسوف يواجه هبات شعبية سيتم استغلالها من قبل خصومه."

وأضاف المجر قائلا "هناك ترابط بين الوضعين الاقتصادي والأمني، وهو ما ستعمل عليه الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها في العراق، منها التمهيد للحوار القادم بينها وبين العراق، والذي سيحدد طبيعة العلاقة بين واشنطن وبغداد."

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