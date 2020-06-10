هل يستخدم العراق الورقة الإيرانية للضغط على أمريكا؟

تستعد إيران لتدريبات على إغراق حاملة طائرات أمريكية قبالة ساحلها الجنوبي، وذلك عبر إعادة بناء نموذج لحاملة من طراز "نيميتز"، التي تبحر بها البحرية الأمريكية بشكل روتيني إلى الخليج من مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، حسبما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة العراقية عن القطاعات التي ستشملها المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدة أنها ليست مفاوضات بل "حوار".

فما هي الرسالة التي تريد إيران إرسالها إلى الولايات المتحدة قبيل الحوار؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" النائب السابق في البرلمان العراقي جواد العطار:

"إن المناورات الإيرانية تأتي ضمن إطار التواجد الأمريكي في الخليج، والذي ستجرى بخصوصه محادثات بين واشنطن وبغداد، وهذه المناورات هي بمثابة رسالة إلى الأمريكان، تؤكد الحضور الإيراني في الخليج."

وتابع العطار بالقول، "الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد التصعيد، وذلك بسبب مشاكلها الداخلية، إضافة إلى جائحة كورونا، وكذلك قرب الانتخابات الأمريكية، فهناك توجه للتهدئة بين الطرفين، ومسألة إطلاق سراح المحتجز الأمريكي لدى إيران هي رسالة واضحة على التهدئة."

وأضاف العطار قائلاً، "ليس لدى المفاوض العراقي في المباحثات القادمة مع واشنطن خيارات كثيرة لمواجهة وانتزاع حقوقه ومصالحه من الأمريكان، لكن مع ذلك يمكنه التلويح بالورقة الإيرانية التي تشكل هاجس لدى الأمريكان، من أجل الحصول على حقوق العراق."

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إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون