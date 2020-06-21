هل الوجود الأمريكي ضروري في العراق؟

فهل القوات الأمريكية ملزمة بحماية العراق؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"العديد من الخبراء العسكريين يرون أن وجود القوات الأمريكية ضروري لتقديم الدعم اللوجستي للقوات العراقية، على اعتبار أن الأخيرة تفتقد إلى الجهد التقني والإمكانيات من حيث القدرات التسليحية، والموقف الإيراني من القوات الأمريكية في العراق، هو الذي يدفع الفصائل المسلحة بالضغط تجاه إخراج تلك القوات".
وتابع الشريفي بالقول "رحيل القوات الأمريكية سيفتح باب جدال داخلي بين المكونات الأساسية العراقية، فإذا كان المطلب شيعي لمغادرة الأمريكان، فسيقابله موقف شبه موحد من قبل السنة والكرد يتمثل بإبقاء القوات الأمريكية، وهذا يعني خلل على مستوى صانع القرار السياسي، مما يؤدي إلى امتناعه عن اتخاذ قرار إخراج تلك القوات."
وأضاف الشريفي قائلاً، "هناك عدم وضوح في السياسية الخارجية لبغداد، فلحد الآن لم يطلق العراق كلمة عدوان على ما تقوم به تركيا في شمال البلاد، وهذا يؤدي إلى تردد المجتمع الدولي والقوات الأميركية في التفاعل مع العراق، ووجود القوات الأمريكية في العراق جاء نتيجة هذا الإرباك السياسي وسوء الإدارة، الذي أدى إلى هذا الخلل في أداء المؤسستين العسكرية والأمنية."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: ضياء حسون
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