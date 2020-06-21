هل الوجود الأمريكي ضروري في العراق؟

في الوقت الذي تساءل فيه رئيس ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، عن أسباب إلتزام الولايات المتحدة الصمت إزاء ما يتعرض له العراق من اعتداءات تركية وإيرانية، شدد الفصيل العراقي المسلح حركة النجباء في بيان له على "ضرورة الإسراع بتنفيذ القرار الصادر من البرلمان العراقي سابقاً، والمباشرة بإخراج جميع القوات الأجنبية من كامل التراب العراقي وإغلاق أيّ قاعدة ضمن الحدود".