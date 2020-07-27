سياسي عراقي: على بغداد مسك العصا من المنتصف في علاقاتها مع واشنطن وطهران

أين الحقيقة؟ انسخ الرابط ضياء حسون 0 0

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دعا ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أمس الأحد، الحكومة إلى توجيه الخصومة بين الأقطاب الإقليمية لصالح العراق، مبينا أن العراق أصبح أرضا خصبة لتصارع القوى الإقليمية، فيما طالب الحكومة بالاستفادة من الصراع الأمريكي الإيراني، وجلب المنفعة للعراق من إيران وأمريكا والسعودية.

فهل يستطيع الكاظمي إرضاء جميع الأطراف الخارجية؟ عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الباحث السياسي حيدر الموسوي: "العراق لن يتمكن من لعب دور الوسيط بين المتخاصمين، ذلك أن الولايات المتحدة قادرة على التفاوض مع الإيرانيين بشكل مباشر، ولا خيار أمام العراق سوى مسك العصا من المنتصف." وتابع الموسوي بالقول، "إذا صار العراق جزء من محور معين، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، خصوصاً وأن هناك احتجاجات شعبية تطالب بالخروج من المحور الإيراني، ويحاول الكاظمي لعب دور في تقريب وجهات النظر بين الإيرانيين والأمريكيين." وأضاف الموسوي قائلاً، "ما يريده الإيرانيون هو خروج القوات الأمريكية من المنطقة، وهذا ما سيعقد مهمة الكاظمي المقبلة في إقناع الإدارة الأمريكية، خصوصاً وأن العراق يعاني من جملة مشاكل، فليس لدى الكاظمي أوراق ضغط يمكن استخدامها." التفاصيل في الملف الصوتي المرفق. إعداد وتقديم: ضياء حسون