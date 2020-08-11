هل يكون العراق سلة الخليج الغذائية؟

كشف السفير العراقي في السعودية، قحطان الجنابي، الاثنين، عن وجود مشاورات ثنائية بين الرياض وبغداد لتسهيل حركة تنقل الأفراد بين البلدين، وقرب افتتاح معبر بري جديد.

فيما أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، عن الاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ "عرعر" الحدودي مع الجانب السعودي.

إلى أي مدى سيسهم المعبر الجديد في تنشيط التجارة بين العراق والسعودية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي:

"تريد المملكة السعودية ضمن خطة التنمية الاقتصادية لعام 2030 ربط قارة أفريقيا بقارة آسيا من خلال العراق، لذا فإن منفذ عرعر سيكون منفذا عالمياً."

وتابع قصي بالقول: "ستقوم السعودية باستثمار مناطق غرب العراق، عبر إنشاء مدن زراعية جديدة، لغرض تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العراق والخليج، يساعد على ذلك وجود ثروات لدى العراق وأموال لدى المملكة."

وأضاف قصي قائلاً: "يوجد مشروع سعودي لاستثمار أكثر من مليون دونم بين محافظتي ميسان والأنبار، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي وإنشاء مدن صناعية."

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