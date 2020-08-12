هل يؤدي وجود حزب العمال الكردستاني إلى صراع متعدد الجهات؟

عن هذا المنحى الخطير في عمليات الجيش التركي شمالي العراق، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المستشار في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب الدكتور عماد علو:
"إن السبب في هذا الانتهاك يرجع إلى حكومة إقليم كردستان، التي لا تسمح للقوات الاتحادية العراقية بالانتشار على أراضي الإقليم لضبط الحدود العراقية-التركية، حيث توجد فقط قوات حرس الحدود ذات الإمكانيات المحدودة".
وتابع علو بالقول، "موضوع التدخل التركي في شمال العراق هو موضوع شائك، فهناك تواصل مستمر بين الحكومتين العراقية والتركية، لكن موقف الأولى من التدخل يتعلق بقضايا اقتصادية وسياسية مع الجانب التركي".
وأضاف علو قائلاً، " تتعامل الولايات المتحدة مع قضية حزب العمال الكردستاني بطريقة متناقضة، فهي من باب تدعم قوات (قسد)، التي هي أحد أذرع حزب العمال الكردستاني، ومن باب آخر تعتبر حزب العمال منظمة إرهابية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم ضياء حسون
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