هل يؤدي وجود حزب العمال الكردستاني إلى صراع متعدد الجهات؟

شنت طائرة تركية من دون طيار، عصر أمس الثلاثاء، غارة استهدفت عناصر من قوات حرس الحدود العراقي، شمالي محافظة أربيل، مودية بحياة خمسة منهم على الأقل بينهم ضباط وعناصر من حزب العمال الكردستاني.

عن هذا المنحى الخطير في عمليات الجيش التركي شمالي العراق، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المستشار في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب الدكتور عماد علو:

"إن السبب في هذا الانتهاك يرجع إلى حكومة إقليم كردستان، التي لا تسمح للقوات الاتحادية العراقية بالانتشار على أراضي الإقليم لضبط الحدود العراقية-التركية، حيث توجد فقط قوات حرس الحدود ذات الإمكانيات المحدودة".

وتابع علو بالقول، "موضوع التدخل التركي في شمال العراق هو موضوع شائك، فهناك تواصل مستمر بين الحكومتين العراقية والتركية، لكن موقف الأولى من التدخل يتعلق بقضايا اقتصادية وسياسية مع الجانب التركي".

وأضاف علو قائلاً، " تتعامل الولايات المتحدة مع قضية حزب العمال الكردستاني بطريقة متناقضة، فهي من باب تدعم قوات (قسد)، التي هي أحد أذرع حزب العمال الكردستاني، ومن باب آخر تعتبر حزب العمال منظمة إرهابية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم ضياء حسون