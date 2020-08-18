هل يمكن أن يكون العراق طرفا في اتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟

ما زالت الأحزاب والكتل السياسية العراقية تتوافد على السفارة الفلسطينية في بغداد، لتأكيد رفضها الاتفاق المعلن بين إسرائيل والإمارات، وسط غياب أي موقف رسمي من الحكومة العراقية.

فما هي أسباب صمت الحكومة العراقية عن ذلك؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس مركز بغداد للعلاقات الدولية الدكتور مناف الموسوي:

"الرأي الشعبي والسياسي والحكومي يتفق في مسألة واحدة، هو أن العراق مع حقوق الأخوة الفلسطينيين وضد الاحتلال، وبالتالي لن يكون العراق طرفا في عمليات التطبيع مع إسرائيل في الوقت الحالي."

وتابع الموسوي بالقول، "ليس للحكومة العراقية الحق في أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فهي ترى أن عملية التطبيع مع إسرائيل شأن داخلي للبلدان، ومن يحق له الحديث عن ذلك هو الحكومة الإماراتية والشعب الإماراتي."

وأضاف الموسوي قائلاً، "الإمارات ليست البلد الوحيد الذي قام بالتطبيع مع إسرائيل، فقد سبقتها مصر والأردن في ذلك، ولدى العراق اليوم علاقات دبلوماسية قوية مع مصر والأردن."

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إعداد وتقديم ضياء حسون