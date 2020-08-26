مشروع "الشام الجديد"… هل يغير وجه الشرق الأوسط الاقتصادي؟

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر في عمان، على وجود فرصة بناء قاعدة للمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدان الثلاث، تؤمن شراكات استثمارية طويلة المدى وتبادلاً تجارياً واسع الأفق، وبما يساهِم في تعزيز حضور السوق العربية.

فهل وضع زعماء الدول الثلاث الأساس لمجلس تعاون عربي جديد؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس مركز بغداد للعلاقات الدولية الدكتور مناف الموسوي:

"الموضوع المهم في القمة يتمثل بإنشاء سكرتارية مشتركة بين الدول الثلاث، ستعمل على تفعيل القرارات، وهذا يدل على جدية هذه القمة وحرصها على إنجاح المشروع الجديد".

وتابع الموسوي بالقول، "اللقاء الثلاثي يؤكد على عودة العراق كلاعب رئيسي في المنطقة، لأسباب جيوسياسية ولكونه يمتلك علاقات مع جميع الفرقاء في المنطقة، خصوصاً وأن الشرق الأوسط لا يتحمل صراعات جديدة".

وأضاف الموسوي قائلاً، "هذه القمة يمكن لها أن تكون نواة لمجلس تعاون أكبر يضم مجموعة من البلدان الأخرى، فاسم القمة كأنما يطرح رؤية جديدة للمنطقة متمثلة بالعراق ودول الشام ومصر."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون