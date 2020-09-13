هل دخلت العلاقات العراقية الكويتية مرحلة جديدة؟

أفادت وسائل إعلام كويتية، يوم السبت، بأن وفدا عراقيا سيزور الكويت، اليوم الأحد، لمناقشة عدة ملفات تخص الجانبين، مبينة أن "أبرز الملفات التي سيتم بحثها هي ترسيم الحدود البحرية وفتح المنافذ البرية والتبادل التجاري والاقتصادي والإرهاب والتعويضات إضافة إلى التحديات الأمنية في المنطقة".