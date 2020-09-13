هل دخلت العلاقات العراقية الكويتية مرحلة جديدة؟

فهل يتطلع الجانبان فتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"الدبلوماسية العراقية في زمن السيد الكاظمي هي دبلوماسية إيجابية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وذلك عبر استخدام سياسة الباب المفتوح، فهو قام بزيارات خارجية عديدة، كانت لها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية جيدة."
وتابع التميمي بالقول، "العراق ما زال مدينا بمبلغ 4.5 مليار دولار عن تعويضات احتلال الكويت، وقد وضعت هذه التعويضات العراق تحت طائلة الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وحل هذه المشكلة سيساهم وبشكل كبير في دعم الاقتصاد العراقي".
وأضاف التميمي قائلاً، "الكاظمي مدعوم من الولايات المتحدة، إلا أن حكومته لا تعتمد فقط على الدعم الأمريكي، فلها علاقات جيدة مع روسيا وغيرها من الدول، وتريد فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الكويت، إذ يجب نسيان الماضي."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم ضياء حسون
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