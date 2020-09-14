خبير عسكري: استقرار العراق من استقرار سوريا

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا وتحصينها بشكل كبير، إضافة إلى الاستمرار بعمليات نوعية مبنية على الجهد الاستخباراتي.

فعلى الرغم من أن تلك الحدود ممسوكة بقطعات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وقوات الحدود العراقية، إلا أنها تشهد خروقات أمنية.

فهل موضوع أمن الحدود مرتبط بالاستقرار في سوريا؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المستشار في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور عماد علو:

"سبق وأن تم اتخاذ إجراءات بصددها من قبل العمليات المشتركة، لكن التضاريس الصعبة للحدود، تمثل ظروف ملائمة لتسلل الإرهابيين من سوريا نحو العراق".

وتابع علو بالقول، "يستطيع التحالف الدولي دعم الجهد العسكري العراقي على تلك الحدود، وهناك طلعات استطلاعية مشتركة يقوم بها التحالف مع القوات الجوية العراقية، فالعراق بحاجة إلى هذا الدعم".

وأضاف علو، "من الصعب التنسيق مع الجانب السوري، نظرا لوجود قوات متعددة هناك وترتبط بجهات دولية وإقليمية، إذ يجب أن يضطلع الجيش العربي السوري بمهمة مسك حدود بلاده، فاستقرار العراق من استقرار سوريا".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون