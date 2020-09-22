مع العقوبات الأمريكية الجديدة...هل تغير إيران استراتيجيتها في العراق؟

مع توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مرسوم بفرض عقوبات اقتصادية على أي جهة تسهل توريد أسلحة غير نووية لإيران، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير، أن إيران قررت تغيير استراتيجيتها بشأن الضربات العسكرية التي تقوم فصائل موالية لها في العراق ضد القوات الأمريكية، وذلك بسبب مخاوفها من أن يقدّم هذا الأمر "مساعدة" لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية.

فكيف ستنعكس العقوبات الأمريكية ضد إيران على العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي:

"العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران ستؤدي إلى مزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة والجهات القريبة من إيران، فهذه الجهات تتحرك كلما كانت هناك ضغوط، لذا قد نشهد في قادم الأيام مزيدا من الصواريخ لاستهداف المصالح الأمريكية".

وتابع الفيلي بالقول، "مسألة استثناء العراق من العقوبات ضد طهران يتعلق بمدى استقرار موضوع الكهرباء فيه، فإذا ما وفر العراق مزيدا من الطاقة، عندها سوف لن يحصل على استثناءات من تلك العقوبات، كما يسعى العراق إلى تقليل الاستيرادات بشكل عام".

وأضاف الفيلي قائلاً، "ربما ستخسر إيران الشئ الكثير من سوقها في العراق، لكن أن تفقده بشكل كامل، فذلك يعتمد على عدة أمور، من بينها سيطرة الحكومة العراقية على منافذها الحدودية والاعتماد على المنتج الوطني، و إيران تدرك خطورة ذلك".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون