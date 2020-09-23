هل يمكن أن تحصل تركيا على دعم دولي لعملياتها في شمال العراق؟

أين الحقيقة؟ انسخ الرابط ضياء حسون 0 0

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة عبر الفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، خلال افتتاح دورتها الـ 75، إلى تعاون صادق من المجتمع الدولي فيما يتعلق باجتثاث جذور منظمة "بي كا كا" (الإرهابية) في العراق، كما حصل حيال "داعش" (المحظور في روسيا).

هل يمكن تشكيل تحالف دولي ضد حزب العمال الكردستاني؟ عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية هاشم الكندي: "الدعوة لتشكيل تحالف دولي ضد "حزب العمال الكردستاني" هو أمر مستغرب، وذلك لأن تركيا تنظر إلى هذا الحزب كإرهابيين، بينما العديد من الدول تنظر إليهم كمعارضين، فحتى حلفاء تركيا الغربيين لا يتفقون معها في هذه النقطة". وتابع الكندي بالقول، "هذا الموضوع مرتبط بدور تركيا المستقبلي بعد العام 2023، عندما تتحرر من اتفاقية لوزان، كي تتمكن من استثمار طاقاتها النفطية والغازية، لذا فإن الرئيس التركي لا يريد عونا عسكريا بقدر ما يريد إضفاء الشرعية الدولية على العمليات العسكرية التركية". وأضاف الكندي قائلاً، "لا يمكن مقارنة حزب العمال الكردستاني بتنظيم "داعش"، على اعتبار أنه يمكن أن ينظر إليه باعتباره عصابات مسلحة، لكنه لم يعطل حتى التبادل التجاري الكبير بين تركيا والعراق، على عكس تنظيم "داعش" الذي مارس القتل مقدما ويريد إلغاء الدول". التفاصيل في الملف الصوتي المرفق. إعداد وتقديم: ضياء حسون