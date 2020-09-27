العراق… مشاريع واعدة في ظل أزمة مالية

تكثف الحكومة المصرية اتصالاتها ومشاورتها مع الوزراء العراقيين، لبدء التعاون بين البلدين في تنفيذ مشروعات لإعادة إعمار العراق في الفترة المقبلة.

حيث أبدت الحكومة المصرية استعدادها الجاد للتعاون مع نظيرتها العراقية في ملف إعادة الإعمار لمواجهة الأضرار التي نجمت عن محاربة التنظيمات الإرهابية.

فهل ستنجح مصر في نقل تجربتها الاقتصادية إلى العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي:

"هناك تشابه بين المشاريع المصرية والعراقية، خصوصاً في مجال الزراعة وإنشاء السدود، والتي يحتاج معها العراق إلى مثل هذه الخبرات، فالعراق يعد بلد زراعي، لما لديه من أراضي زراعية شاسعة ونهرين كبيرين، لكنه لا يصدر غير النفط."

وتابع الزبيدي بالقول ، "كذلك يمكن أن تُستغل الخبرات المصرية من أجل تنشيط القطاع السياحي في العراق، والذي يشابه القطاع السياحي المصري، كونه تاريخي وديني، وذلك عن طريق بناء الفنادق واستغلال المواقع السياحية."

وأضاف الزبيدي قائلا، "في مجال الصناعة أيضا لدى مصر خبرة، يستطيع العراق الاستفادة منها، لاسيما صناعة السيارات، وكذلك الإعلام والاتصالات، لكن تبقى الإشكالية في كيفية تمويل هذه المشاريع في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العراق".

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