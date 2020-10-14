هل ينهي اتفاق سنجار وجود حزب العمال الكردستاني شمالي العراق؟

رصدت تركيا مواصلة حزب العمال الكردستاني أنشطته العسكرية والسياسية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية، على الرغم من الاتفاق بين بغداد وأربيل على إنهاء وجوده بالمنطقة، حيث يقيم الحزب معسكرات تدريب تنشط بها مليشيات محلية تتبعه، إلى جانب إقامة نقاط تفتيش، بحسب وكالة الأناضول التركية.

فهل سينسحب حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار وفقا للاتفاق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المستشار في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور عماد علو:

"هذه التحركات المرصودة في سنجار تتمثل بانسحاب حزب العمال الكردستاني باتجاه جبال قنديل وباقي المناطق، فبحسب الاتفاق ستكون سنجار تحت إدارة مشتركة من قبل حكومتي بغداد وأربيل، وأبعاد قوات العمال الكردستاني والحشد الشعبي عنها".

وتابع علو بالقول، "هذا الاتفاق لم يكن الغرض منه سحب البساط من تحت حزب العمال الكردستاني، وإنما لغرض عدم إعطاء مبرر لعمليات عسكرية تركية في منطقة سنجار، والتي كانت دائما ما تُقصف بالطائرات التركية، رغم أن تطبيق الاتفاق هذا ليس بالأمر السهل".

وأضاف علو قائلاً: "ليس من السهولة بمكان حل قضية حزب العمال الكردستاني في المستقبل المنظور، حيث أن هذا الحزب منذ عقود يقاتل، ولديه علاقات مع قوات سوريا الديمقراطية، كما أن القوات الأمريكية لا تتعرض له، على الرغم من تصنيفه كمنظمة إرهابية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون