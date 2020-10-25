لماذا يعزز حلف الناتو مهامه في العراق

وافق حلفاء الولايات المتحدة، يوم الجمعة، على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، محذرين واشنطن خلال اجتماع لوزراء دفاعهم في بروكسل من الانسحاب أحاديا من هذا البلد ومن أفغانستان.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن "الوضع الأمني في العراق يبقى مثيرا للقلق، لكن حلف شمال الأطلسي مستعد لتعزيز مهمته وتوسيعها، وتدريب القوات العراقية".

فما هو المتوقع حدوثه في العراق كي يمدد حلف الناتو مهامه في هذا البلد؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"تخطط الولايات المتحدة لمشروع بقاء دائم في العراق، وتعتمد على عقد استراتيجية تتمثل بمصر والعراق، وبقاء القوات الأمريكية في العراق واقع حال ولن تتخلى عنه."

وتابع الشريفي بالقول "خيار استهداف أرتال التحالف الدولي في العراق هو خيار تتبناه إيران والفصائل التي لا ترغب في وجود الولايات المتحدة ولا تتأثر بالمواقف السياسية، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد اشتباكات مع المؤسسات أو مع التظاهرات."

وأضاف الشريفي قائلا "التصريح ببقاء قوات التحالف الدولي هدفه إيصال رسائل إلى من يحاول إيجاد ضواغط ميدانية لدفع التحالف الدولي نحو الانسحاب، وإذا لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات حاسمة، فستكون هناك مواجهة بين الفصائل والولايات المتحدة."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون